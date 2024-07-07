عناوين الصحف ليوم الأحد 7 حزيران 2024

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الديار: الجيش «الاسرائيلي» يضغط على الحكومة لقبول الصفقة... ونتنياهو يعتبر رد «حماس» مليئا بالألغام

حزب الله لـ«الديار»: ما تقبله حماس نقبله ونترقب المفاوضات في الدوحة

النهار: الاغتيالات تتمدّد إلى بعلبك... هل من مهلة شهر؟



الشرق الأوسط السعودية: «الاتفاق النووي ورفع العقوبات»... اختبار بزشكيان في السياسة الخارجية

ظريف هو الخيار الأول لتولّي حقيبة الدبلوماسية



الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: نصيحة للراعي بتحضير للقاء وطني جامع في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير

إشارات إيجابية تقلل خطر توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان



الوطن السورية: أكد لنظيره المصري بذكرى «ثورة 30 حزيران» أن وقوف شعبي البلدين في وجه التطرف أسهم في حماية المنطقة … الرئيس الأسد مهنئاً بزشكيان: سنعمل معكم لتعزيز علاقتنا الاستراتيجية