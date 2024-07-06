درغام ثمن زيارة باسيل الى عكار: تؤسس للقاءات شعبية مقبلة عنوانها الانفتاح

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ثمن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال متابعته شؤونا إنمائية مع زواره في مكتبه في حلبا، "الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى محافظة عكار"، معتبرا إياها "ناجحة"، ومؤكدا أن "عنوانها كان الانفتاح ومد الجسور مع كل مكونات المجتمع العكاري، خصوصا الطائفة السنية الكريمة".

ولفت درغام الى "الاحتضان الشعبي الواسع في كل المحطات التي زارها باسيل، خصوصا المحطة الشعبية اللافتة في بلدة مشتى حمود والتي طغى فيها العنصر الشبابي".

وختم: "إن الوزير باسيل راض جدا عن الزيارة وسيؤسس للقاءات أخرى سيكون في مقدمتها زيارة لكبرى البلدات العكارية وهي بلدة ببنين".