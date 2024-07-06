"مروجة مخدرات" في قبضة قوى الأمن!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بتخزين مخدّرات داخل إحدى الشقق في محلة صحراء الشويفات وتوزيعها على المروّجين.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد الشقة المستخدَمَة لتخزين المخدرات، وهوية المتورّطين ومن بينهم المدعوة: ن. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سورية الجنسية).

بتاريخ 11-06-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة للشقة في محلة صحراء الشويفات، وأوقفت المذكورة داخلها. بتفتيشها والشقة تم ضبط ما يلي:

6 أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /145/غ

6 مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /135/غ

15 علبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء اللون زنة العلبة الواحدة حوالي /3،5/غ

11 مظروفًا مدوّن عليها "buzz extra" زنة المظروف الواحد حوالي /2،7/غ

31 مظروفًا مدوّن عليها "net extra 0،5" زنة المظروف الواحد حوالي /2،9/غ

14 مظروفًا مدوّن عليها "gram Ajnabi 0،5" زنة المظروف الواحد حوالي /2،6/غ

21 مظروفًا مدوّن عليها "1 غ نت الحاج" زنة المظروف الواحد حوالي /3،5/غ

مبلغ مالي وهواتف خلوية.

بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة قيامها برفقة زوجها – متوارٍ عن الأنظار- على تخزين المخدّرات داخل شقتهم في محلة صحراء الشويفات وتوزيعها على المروّجين.

أجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني".