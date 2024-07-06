خطف طفلة بطريقة احتيالية من قبل مجهولين...!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: “تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطّفلة الرضيعة: نهى محمد دحداح (من مواليد عام 2024، مكتومة القيد) التي اختُطِفَت من والدتها بتاريخ 20-5-2024 بطريقة احتياليّة من قبِل مجهولين، خلال قيامها بالتّسوّل في محلّة العبدة (التّحقيق جارٍ بالحادثة). لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الأرقام التّالية: 423039-06 / 443889-06 / 441527-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.



