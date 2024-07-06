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رسالة من ماكرون إلى جنبلاط

6
JULY
2024
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تلقى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط رسالة جوابية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رداً على برقية التعزية بوفاة السياسي الفرنسي والرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور، وجاء في رسالة ماكرون: "لقد تلقيت رسالتك المخصصة للتعزية بوفاة جاك ديلور في 27 كانون الأول الماضي، وأود أن أشكرك بحرارة على مشاعرك".

وأضاف ماكرون، "كما أشرت في رسالتك، ستبقى حياة جاك ديلور جزءاً لا ينفصل من البنيان الأوروبي، فقد كان بلا كلل مهندسًا لهذا البناء. وخلال السنوات العشرة التي ترأس خلالها المفوضية الأوروبية، بين عامي 1985 و1995، ساهم بشكل ملحوظ في تنفيذ اتفاقيات شنغن وماستريخت، كما في إطلاق برنامج إيراسموس".

وتابع، "وعمل جاك ديلور بلا هوادة من أجل وحدة أوروبا، وحرية حركة رؤوس الأموال والسلع والأشخاص، وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة، ومكافحة التردّد في إنشاء اليورو، مدفوعًا برؤية إنسانية للحرية والتبادل تتجاوز الخصوصيات الوطنية".

 


وختم ماكرون، "إنّ إرثه، الذي أصبح أكثر حيوية من أي وقت مضى، يحفّزنا لكي نستمر على خطاه، في تعزيز الأخوة والسيادة الأوروبية، والتوجه بحزم نحو المستقبل".

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