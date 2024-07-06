ارتفاع "اضافي" في درجات الحرارة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.

وجاء في النشرة ما يلي:

الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال اليومين المقبلين. تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين، ويتحول الطقس إلى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

تحذير: نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج يوم غد وتشكل التيارات الهوائية.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. يتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق، بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويحتمل تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.