living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ارتفاع "اضافي" في درجات الحرارة!

6
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.

 

وجاء في النشرة ما يلي:

 

الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال اليومين المقبلين. تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين، ويتحول الطقس إلى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.

 

 

تحذير: نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج يوم غد وتشكل التيارات الهوائية.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. يتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق، بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

 

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.

 

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويحتمل تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   