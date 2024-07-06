عطالله: لا نتعامل مع السوريين بطريقة عنصرية

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صرّح النائب غسان عطالله، "نحن بالتأكيد ضد أي إعتداء على لبنان من أي جهة كانت ولكن كنا نتمنى أن نحيد لبنان عن ان يدخل في هذا الصراع نحن بغنى عنه".

واردف في حديث لـ "صوت كل لبنان"، " نحن حريصيون على كل علاقة جيدة مع كل الدول ويجب ان نبني تلك العلاقة وخاصة في ظل الاوضاع التي نمر بها ونحن كتيار نرفض اي اعتداء كلامي او غير كلامي على أي دولة عربية أو غير عربية".

وتابع، "نحن لا نتعامل مع السوريين بطريقة عنصرية مثلما حصل عندما قتل منسق جبيل فنحن نتعامل معهم من دولة لدولة فيجب أن يكون هناك زيارة لسوريا لحل هذه المشكلة".