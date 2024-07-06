شريم: متى سنصل إلى سن الرشد السياسي؟.. أم أن التبعية حظنا ونصيبنا الى ما شاء الله!

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقالت: "مبروك للرئيس الاصلاحي مسعود بزشكيان ، ولكن امام سرعة اعادة الانتخابات التي جرت في ايران دون اي معوقات انطلاقا فقط من تطبيق الدستور ودون الدخول في خزعبلات قانونية ،نسأل ما الذي يعيقنا نحن من تطبيق الدستور ومن فتح مجلس النواب؟"

وسألت: "ولماذا انتظار الاشارات الخارجية سواء من الشرق او الغرب ؟ الى متى سيستمر هذا الجدل البيزنطي الذي لا معنى له ؟ الى متى كل هذا الضعف امام الخارج الذي يسوي اموره ويطبق دستوره ولايسمح لاحد التدخل في شؤونه ولايراعي سوى مصلحته ؟متى سنصل الى سن الرشد السياسي؟ ام ان التبعية حظنا ونصيبنا الى ما شاء الله؟"