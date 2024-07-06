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إدارة الضمان يغطي مرضى غسيل الكلى فقط!

6
JULY
2024
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تواصل إدارة الضمان تخصيص التغطية المالية لبعض الحالات المرضية مقابل ترك العدد الأكبر من المرضى من دون تغطية. وفي هذا السياق، أعلنت تحويل مبلغ 60 مليار ليرة إضافية للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى، لتصبح مجمل المبالغ المدفوعة لتغطية هذا النوع من العلاج فقط 581 مليار ليرة منذ مطلع عام 2024، بحسب بيانات إدارة الضمان.الإغداق في الأموال هذا أدى إلى بلوغ تغطية مرضى غسيل الكلى بنسبة 100%، إنما في المقابل لم يتعدَّ مجمل تقديمات الطبابة والاستشفاء مبلغ 321 مليار ليرة، وفقاً للموازنة المقدمة من إدارة الضمان لمجلس الإدارة، علماً بأنّ هناك مئات الحالات الطبية من غير فئة غسيل الكلى بلا تغطية صحية تقريباً، ومنهم مرضى السرطان. وهنا يسأل أمين السر الأول لمجلس إدارة الضمان، غسان غصن، الإدارة في ملاحظات سابقة على موازنة عام 2024 للضمان عن سبب تخصيص أمراض دون غيرها بالتغطية، طالباً إيضاحات عن الإنفاق الكبير على مرضى غسيل الكلى لدرجة دفعت فيها الإدارة مبالغ إضافية للمستشفيات وصلت قيمتها إلى 69 مليار ليرة، وفقاً لغصن الذي وصف هذه الأعمال في تقريره بـ«حبّة المسك»، علماً بأنّ عدد هؤلاء المرضى لا يزيد عددهم عن 1500 مريض من أصل نحو 600 ألف مضمون مسجّل في الضمان.

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