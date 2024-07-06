عناوين الصحف ليوم السبت 6 تموز 2024

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الأخبار

- هاجس أميركا وفرنسا وبريطانيا على جبهة لبنان: كيف ننتزع مكاسبَ لـ"إسرائيل" في حال وقف الحرب؟

- مفاوضات الدوحة: عقدة الضمانات حاضرة

- ‫خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يتوسّع: انتداب نُهرا ونتائج الكليّة الحربيّة

- ‫1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية

البناء

- حزب العمال يعود إلى حكم بريطانيا… ومشاركة كثيفة في الانتخابات الإيرانية

- الأسبوع المقبل تبدأ المفاوضات حول اتفاق غزّة رسميًا بعدما أربكت حماس نتنياهو

- لقاء نصر الله ووفد حماس لتقييم فرص الاتفاق… ولبنان يمنح غزّة التفوّق التفاوضيّ

اللواء

- انتظار ثقيل لصمت الميدان: هدنة الجنوب متلازمة مع هدنة غزّة

- المفتي دريان: الرئيس أو الدمار.. بكركي: سوء التفاهم انتهى مع المجلس الشيعي

- الكوفية الفلسطينية (والكساد السياسي الكبير)

الديار

- الجيش "الإسرائيلي" يضغط على الحكومة لقبول الصفقة… ونتنياهو يعتبر ردّ "حماس" مليئًا بالألغام

- حزب الله لـ"الديار": ما تقبله حماس نقبله ونترقب المفاوضات في الدوحة

- كيف أحبطت المقاومة عملية للكوماندوس "الإسرائيلي" في الداخل اللبناني؟

الجمهورية

- هوكشتاين في بيروت بعد الصفقة

- "خفض التصعيد": قاب قوسين أو أدنى؟

- هم المراقبون الذين قادوا مسيرة النهب