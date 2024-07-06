عناوين الصحف ليوم السبت 6 تموز 2024

الأخبار
- هاجس أميركا وفرنسا وبريطانيا على جبهة لبنان: كيف ننتزع مكاسبَ لـ"إسرائيل" في حال وقف الحرب؟
- مفاوضات الدوحة: عقدة الضمانات حاضرة
- خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يتوسّع: انتداب نُهرا ونتائج الكليّة الحربيّة
- 1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية
البناء
- حزب العمال يعود إلى حكم بريطانيا… ومشاركة كثيفة في الانتخابات الإيرانية
- الأسبوع المقبل تبدأ المفاوضات حول اتفاق غزّة رسميًا بعدما أربكت حماس نتنياهو
- لقاء نصر الله ووفد حماس لتقييم فرص الاتفاق… ولبنان يمنح غزّة التفوّق التفاوضيّ
اللواء
- انتظار ثقيل لصمت الميدان: هدنة الجنوب متلازمة مع هدنة غزّة
- المفتي دريان: الرئيس أو الدمار.. بكركي: سوء التفاهم انتهى مع المجلس الشيعي
- الكوفية الفلسطينية (والكساد السياسي الكبير)
الديار
- الجيش "الإسرائيلي" يضغط على الحكومة لقبول الصفقة… ونتنياهو يعتبر ردّ "حماس" مليئًا بالألغام
- حزب الله لـ"الديار": ما تقبله حماس نقبله ونترقب المفاوضات في الدوحة
- كيف أحبطت المقاومة عملية للكوماندوس "الإسرائيلي" في الداخل اللبناني؟
الجمهورية
- هوكشتاين في بيروت بعد الصفقة
- "خفض التصعيد": قاب قوسين أو أدنى؟
- هم المراقبون الذين قادوا مسيرة النهب