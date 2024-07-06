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عناوين الصحف ليوم السبت 6 تموز 2024

6
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الأخبار
 - هاجس أميركا وفرنسا وبريطانيا على جبهة لبنان: كيف ننتزع مكاسبَ لـ"إسرائيل" في حال وقف الحرب؟
 - مفاوضات الدوحة: عقدة الضمانات حاضرة
 - ‫خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يتوسّع: انتداب نُهرا ونتائج الكليّة الحربيّة
 - ‫1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية

البناء
 - حزب العمال يعود إلى حكم بريطانيا… ومشاركة كثيفة في الانتخابات الإيرانية
 - الأسبوع المقبل تبدأ المفاوضات حول اتفاق غزّة رسميًا بعدما أربكت حماس نتنياهو
 - لقاء نصر الله ووفد حماس لتقييم فرص الاتفاق… ولبنان يمنح غزّة التفوّق التفاوضيّ

اللواء
 - انتظار ثقيل لصمت الميدان: هدنة الجنوب متلازمة مع هدنة غزّة
 - المفتي دريان: الرئيس أو الدمار.. بكركي: سوء التفاهم انتهى مع المجلس الشيعي
 - الكوفية الفلسطينية (والكساد السياسي الكبير)

الديار
 - الجيش "الإسرائيلي" يضغط على الحكومة لقبول الصفقة… ونتنياهو يعتبر ردّ "حماس" مليئًا بالألغام
 - حزب الله لـ"الديار": ما تقبله حماس نقبله ونترقب المفاوضات في الدوحة
 - كيف أحبطت المقاومة عملية للكوماندوس "الإسرائيلي" في الداخل اللبناني؟

الجمهورية
 - هوكشتاين في بيروت بعد الصفقة
 - "خفض التصعيد": قاب قوسين أو أدنى؟
 - هم المراقبون الذين قادوا مسيرة النهب

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