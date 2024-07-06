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أسرار الصحف ليوم السبت 6 تموز 2024

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البناء

خفايا
يجمع باحثون غربيّون في الانتخابات على اعتبار الوجهة الأهم التي حكمت خيارات الناخبين، خصوصًا في كلّ من فرنسا وبريطانيا كانت الغضب من فشل السياسات الاقتصاديّة وغياب الشخصيّة الجذابة في موقع القرار الأول، وبالتالي الشعور بالضياع والفراغ وأن الخيار الانتخابيّ ليس برنامجًا لا في الشؤون الداخلية ولا في السياسات الخارجية حيث طغى التصويت العقابي للفريق الحاكم على الاتّجاه للتصويت للخصم الأشد راديكاليّة في مواجهته. وهكذا حصد اليمين الفرنسي حاصل الغضب من الرئيس ايمانويل ماكرون كما حصد حزب العمال حاصل الغضب من قيادة حزب المحافظين. وهذا ما يفسر برأي الباحثين الانقلابات الكبرى في أرقام الفائزين والخاسرين بحيث انخفض الخاسر إلى نصف تصويته السابق وارتفع الفائز إلى ضعف حجمه السابق.

كواليس
يقول مصدر فلسطيني إنّ ذكاء التفاوض الذي أظهرته المقاومة في التعامل المتدرّج مع العروض وإن الجواب الأولي للمقاومة على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن والتي تضمّنت تراجعًا عن ربط المرحلة الثانية بإعلان نهاية الحرب، كما ورد في العرض الذي قبلته المقاومة وعُرف بصيغة وليم بيرنز مدير المخابرات الأميركيّة، لكنّها تضمّنت تقدمًا عن العرض الذي رفضته المقاومة وعُرف باسم صيغة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركيّة لجهة ربط استمرار التفاوض على إنهاء الحرب باستمرار وقف إطلاق النار وجاء الجواب الأولي للمقاومة يطلب توثيق هذه الفكرة بصورة واضحة تقول إنّ وقف إطلاق النار يستمرّ ما دامت المفاوضات لم تصل إلى إعلان اتفاق على إنهاء الحرب ولحين التوصل إلى اتفاق وهو ما اعتبره جيش الاحتلال ردًا مشجعًا لفرص التوصل إلى اتفاق، وكذلك علّق الأميركيون، ما وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في وضع صعب.

اللواء


لاحظ نواب زاروا الناقورة للقاء اليونيفيل، أنّ روما من فوق غير روما من الداخل، لجهة تماسك الوضع هناك على المستويات كافة.

ما يزال عقد لقاء بين مرجعين مستعبدًا بانتظار فرصة مناسبة لم يحن وقتها بعد.

سمعت "قيادة مقاوِمة" من قيادي حزبي حليف تأييدًا للمسار الذي ترتئيه في ما خصَّ التفاوض ووقف النار.

الجمهورية

يتردّد في أوساط سياسية أنّ مرشحًا بارزًا لرئاسة الجمهورية تلقّى إشارات من دولة أوروبية تحضّه فيها على الاستمرار في المعركة الرئاسية وتؤكد دعمها له.
دعت أوساط سياسية إلى رصد سلوك إحدى الدول العربية الوازنة حيال لبنان بعد التبدّل في التوصيف المعتمد من مؤسسة إقليمية لحزب أساسي.
أعرب مسؤول كبير في دولة عظمى عن تفاؤله في السعي إلى تحقيق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.

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