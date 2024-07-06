living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

1.3 مليار دولار: زيادة في السيولة الخارجية

6
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

ارتفع حجم السيولة الخارجية في مصرف لبنان من 8.4 مليارات دولار إلى 9.7 مليارات دولار منذ أيلول 2023. وتقول مصادر من مصرف لبنان أن 1.1 مليار دولار من هذا الارتفاع يُعزى إلى الفائض في شراء الدولارات التي يقوم بها المصرف لمصلحة الدولة اللبنانية، عبر عملية بيع الليرات اللبنانية في السوق لتغطية حاجته من الليرة. والحاجة إلى الليرة تنبع من حاجة الأفراد والمؤسسات إلى العملة المحلية، لتسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، إذ لا تقبل الدولة إلا بجبايتها بالعملة اللبنانية، ما يحتّم على كل المتعاملين بالدولار النقدي شراء الليرات من السوق.
أما الـ200 مليون دولار الباقية، فمصدرها جباية الدولة بعض الرسوم بالدولار، مثل رسوم المطار والمرفأ.
في الواقع، أظهر مصرف لبنان تغيراً جزئياً في منهج عمله، إذ أصبح متمسّكاً بإرساء الاستقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار. احتاج هذا الأمر إلى تجفيف السيولة بالليرة الموجودة في السوق، وقد ساعده في ذلك رفع الرسوم والضرائب الحكومية. في الوقت نفسه، فإن هذه الأموال شبه محجوزة في حساب الدولة لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36، إذ إن هناك اتفاقاً شفهياً بين السلطتين النقدية (مصرف لبنان) والمالية (الحكومة ووزارة المال) بألا يتم إنفاق أي مبلغ أو تسديد أي فواتير في السوق إلا بالتنسيق بينهما، وهذا أمر يحصل بشكل شبه يومي، ما أدّى إلى تراكم أكثر من 90 تريليون ليرة أو ما يساوي 1 مليار دولار نقداً في هذا الحساب. وفي المقابل، تحصل الدولة اللبنانية على ما تحتاجه من دولارات من العمليات التي يقوم بها المركزي والتي تزيد قيمتها الشهرية عن 200 مليون دولار نصفها يموّل رواتب العاملين وأجورهم في القطاع العام. وبسبب حاجة الدولة اللبنانية إلى تسديد مبالغ بالدولار للخارج، لم يتمكن المصرف المركزي في الشهر الماضي من الاحتفاظ بأي فائض.

صحيح أن هذا الأمر يُسهم في بناء سيولة خارجية إضافية، إلا أن هذه الأرقام ليست كافية للتأثير على الوضع السيئ للقطاع المالي، والذي يشمل المصرف المركزي أيضاً، والذي تتراكم فيه خسائر بأكثر من 70 مليار دولار. ففي مقابل فائض بقيمة 1.3 مليار دولار يضاف إليه ما كان متراكماً في حساب السيولة الخارجية، أي ما مجموعه 9.7 مليارات دولار، هناك نحو 88 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية. بمعنى أوضح، إن الالتزامات المترتبة على القطاع المالي بالعملات الأجنبية تساوي 9 أضعاف ما لديه من موجودات سائلة بالعملة الأجنبية. لكن الفرق الأساسي هو أن الفائض المحقق بقيمة 1.1 مليار دولار مبني من عمليات السوق التي لا ترتبط بالودائع أو بما يسمى احتياطات إلزامية أو موجودات إلزامية خلافاً لما كان يحصل قبل الأزمة حين كان يتم بناء هذه الاحتياطات من أموال الودائع المتدفقة بالإغراء إلى مصرف لبنان عبر قناة أساسية هي المصارف.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   