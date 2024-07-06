إطلالتان لنصرالله الأسبوع المقبل

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ذكرت "البناء" أنه "فيما تتجه الأنظار الى انطلاق المرحلة الثالثة للعدوان الإسرائيلي على غزة التي أعلنت عنها حكومة العدو، بقيت العيون شاخصة على الجبهة الجنوبية في ظل العمليات النوعية المكثفة للمقاومة التي طاولت معظم شمال فلسطين المحتلة والمستمرة، وفق ما تؤكد مصادر ميدانية لـ»البناء» كدفعات متتالية للرد على اغتيال القيادي في حزب الله «أبو نعمة». وأكدت المصادر أن خسائر العدو خلال اليومين الماضيين كبيرة جداً ولذلك يخفيها كي لا تؤثر على معنويات قواته وجبهته الداخلية، موضحة أن العدو قام بإجراءات مشددة على طول الحدود وبعمق 10 كلم تحسباً لضربات المقاومة وعمد الى إخفاء قواته وحظر التنقل إلا للحالات الطارئة. ومن المتوقع أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ليل الأحد – الاثنين في الأول من محرم كما يطلّ الأسبوع المقبل في ذكرى أسبوع على استشهاد الشهيد أبو نعمة ومرافقه الشهيد حسن خشاب."