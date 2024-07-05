الأمن العام أعلن حاجته لتطويع مأمورين متمرنين من حملة البروفيه أو شهادة تكميلية مهنية BP

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، "حاجتها لتطويع مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال لعام ٢٠٢٤ في إحدى الشهادتين المشار إليهما، من بين المدنيين (ذكور فقط)، بطريقة المباراة".

وأوضحت أن "الطلبات تقدم من قبل أصحاب العلاقة شخصيا، اعتبارا من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤ ولغاية تاريخ ٧/٨/٢٠٢٤ ضمناً من الساعة ٨٫٠٠ حتى الساعة ١٥٫٠٠ من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة ساعة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين".

للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:

- مراجعة دوائر و مراكز الأمن العام الإقليمية.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت : www. General-security.gov.lb

- الإتصال على الرقم ١٧١٧.