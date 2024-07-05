انخفاض اضافي في الحرارة واحتمال تساقط الرذاذ شمالا!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية وانخفاض اضافي في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل و معتاد يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط حيث تعود درجات الحرارة بشكل تدريجي ضمن معدلاتها الموسمية ودونها يوم السبت، وذلك نتيجة تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز غرب تركيا، ومن المتوقع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة و رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، تتكاثف الغيوم مساء مع احتمال تساقط رذاذ شمال البلاد ليل الجمعة / صباح السبت ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية وانخفاض اضافي في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا ، وعودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا واستمرار لظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا ، مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا واستمرار لتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 32 درجة

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %

-حال البحر: مائج إجمالا (ارتفاع الموج دون المتر في الفترة الصباحية و من المتوقع ان يصل الى حوال المتر مساء)، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس 5,32

-ساعة غروب الشمس: 19,53