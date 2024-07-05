living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد جريمة حارة حريك... الأمن يوقف القاتل!

5
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الجمعة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 15-02-2024 وفي محلّة حارة حريك -الضّاحية، وأثناء قيام مجهولين بتنفيذ عمليّة سرقة دراجة آليّة، شوهدوا من قبل المدعو (ف. م. من مواليد عام 1996، لبناني)، الذي قام بالصّراخ عليهم من شرفة منزله، عندها أقدم أحد السّارقين على إطلاق النار عليه من مسدّس حربي وأصابه في رأسه، وتمّ نقله إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة".

وتابع، "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة لكشف هويّة الفاعلين. وبتاريخ 16-02-2024، أوقفت اثنين من أفراد العصابة المتورّطين، وهما: ح.ز. (من مواليد عام 1998، لبناني)، و ي. ز. (من مواليد عام 1994، لبناني)".

وأضاف البلاغ، "بالتّحقيق معهما، في حينه، اعترفا بإقدامهما على محاولة سرقة الدّراجة من محلّة حارة حريك، بالاشتراك مع المدعو (ع. ح. من مواليد عام 1998، لبناني). وأضافا أنه عند تنفيذهم عمليّة السّرقة قام أحد سكان المحلّة بالصراخ من شرفة منزله، فأقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه الشخص الذي صرخ، وفرّوا جميعًا، ثم علموا لاحقا أن الشخص الذي أُطلِقَت النّار عليه قد فارق الحياة".

وأوضح، انه "بتاريخ 06-06-2024، وبعد عمليّة متابعة دقيقة استمرت لأربعة أشهر، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيف (ع. ح.) بعمليّة محترفة في محلّة خلدة، وهو على متن سيّارة نوع "هيونداي سوناتا"، تم ضبطها. وبتفتيشه والسّيّارة، ضبط بحوزته مسدّس حربي وكميّة من الكوكايين".

وأكد البلاغ، انه "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه بمحاولة سرقة الدّراجة الآليّة، وأنه لدى كشف أمرهم من قبل أحد القاطنين في المحلّة، أقدم على إطلاق النّار باتجاهه من مسدّس حربي، ما أدّى إلى إصابته ووفاته على الفور، كما وبتنفيذه أكثر من /20/ عمليّة سرقة دراجة من مناطق مختلفة، منها: دير قوبل، طريق الجديدة، الشّويفات، بشامون، وعرمون، إما بمفرده أو برفقة آخرين، واعترف بتعاطي المخدّرات".

وختم: "تم ضبط المسدّس الحربي المستخدَم في جريمة القتل، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   