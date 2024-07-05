خامنئي: يجب أن يتحلّى الشعب الإيراني بالإرادة والهمة لإنهاء هذه المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية

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انطلقت، صباح اليوم الجمعة، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يتنافس فيها المرشّحان سعيد جليلي عن التيار المحافظ ومسعود بزشكيان عن التيار الإصلاحي.

وعقب انطلاقها، أدلى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة طهران.

وشدّد خامنئي على وجوب أن "يتحلّى الشعب الإيراني بالإرادة والهمة لإنهاء هذه المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكداً أنّ الشعب يتمتّع بحافز أكبر من قبل من أجل المشاركة في الانتخابات.

وأضاف قائلاً: "سمعت أن حماسة الناس واهتمامهم زادا عن ذي قبل"، آملاً أن يكون الأمر كذلك.

"يجب أن يكون لدى الشعب إرادة وهمة لإنهاء هذه المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية"

بدوره، أكد الرئيس الإيراني بالوكالة، محمد مخبر، أنّ ثمة إقبالاً أفضل مما شهدته الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك بعد مرور نحو ساعة عن فتح صناديق الاقتراع.

وطمأن مخبر الشعب الإيراني إلى أنّ الحكومة تقف على الحياد بين المرشحَين في الانتخابات.

"هناك إقبال أفضل من الجولة الأولى بعد مرور قرابة ساعة على فتح صناديق الاقتراع وأطمئن الشعب أن الحكومة تقف على الحياد في الانتخابات تجاه المرشحين للانتخابات"

ويأتي ذلك بعدما دخلت إيران مرحلة الصمت الانتخابي أمس الخميس، بعد تكثيف المرشحَين حملتيهما وتجمعاتهما الانتخابية بهدف استقطاب أصوات الناخبين.

والتقى جليلي أهالي مدينة قزوين، وأكد في كلمته أمام تجمع جماهيري كبير أنّ "الأعداء، ومهما وظّفوا من قدراتهم، لن يتمكنوا من القضاء على الجمهورية الإسلامية".

وأضاف: "عندما يقول بايدن خلال اجتماعه مع عدد من الحاخامات إنّهم استخدموا كل قوتهم للضغط على الجمهورية الإسلامية، فهذا يعني "أنّهم لا يستطيعون النيل منها".

من جهته، قال بزشكيان في كلمته أمام تجمع انتخابي في ملعب "حيدر نيا" في طهران إنّه سيدافع عن حقوق الجميع "بقوة ما دام حياً"، مكرراً كلامه عن أنّ إيران "يجب أن تدار من قبل كل الإيرانيين، وليس فئة خاصة أو تيار محدد".

وكانت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في إيران قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الـ4: سعيد جليلي، مسعود بزشكيان، محمد باقر قاليباف، ومصطفى بورمحمدي.

وشارك في الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، ما نسبته 40%، ولكن لم يستطع أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة، ما أدى إلى التوجه نحو جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الأكبر من الأصوات، وهما بزشكيان الذي حصل على 10.415.991 صوتاً، وجليلي الذي حصل على 9.473.298 صوتاً.