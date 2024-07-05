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ربطة الخبز إلى 85 ألفاً في أيلول!

5
JULY
2024
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تقول مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إنه في نهاية أيلول المقبل سيرتفع سعر ربطة الخبز بنسبة 27% ليبلغ 68 ألف ليرة في صالات الأفران، و78 ألفاً في نقاط البيع في المناطق القريبة من المدن، و85 ألفاً في المناطق البعيدة. السبب يعود إلى أن «قرض البنك الدولي الخاص بشراء الطحين الأبيض المخصّص لصناعة الرغيف العربي شارف على الانتهاء»، يقول أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم خواجة، مشيراً إلى أن الدعم لن يستمر أبعد من نهاية آب بعدما استنفذ مبلغ 150 مليون دولار. الآن «نحن على دولار 60 ألفاً للطحين، ما يعني دعماً بنسبة 40%»، يقول خواجة، مشيراً إلى خطة حكومية لرفع الدعم وصولاً إلى إزالته بشكل نهائي. وبعد ذلك ستصبح كلّ مكونات ربطة الخبز محتسبة على سعر صرف السوق، وسيدخل الرغيف بورصة الأسعار العالمية نظراً إلى مكوناته المرتبطة بالأسعار الخارجية.

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