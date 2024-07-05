تزخيم الجهود في الملف الرئاسي

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الأنباء الكويتية: في الشأن الداخلي، تستمر الاتصالات لتضييق مساحات الاختلاف بين الفرقاء اللبنانيين، وان كان التعويل على تحرك ميداني من سفراء الخماسية (المملكة العربية السعودية وقطر مصر والولايات المتحدة وفرنسا)، لتزخيم الجهود في الملف الرئاسي المعلق إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022.

وكشف مصدر مطلع لـ«الأنباء» عن ان خريطة «الخماسية» تتضمن مشاورات، بصيغة أقل من الحوار الذي طالب به الرئيس نبيه بري، الا ان التوقيت مرهون بالتوصل الى قبول بأسماء مرشحين رئاسيين، لتعطي المشاورات مردودا إيجابيا، وتبقى بعيدة عن التعثر وإدخال الأزمة في نفق جديد.