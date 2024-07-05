عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 تموز 2024

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الأخبار: مفاوضات الدوحة تتجدّد: دفع أميركي للاتفاق

بداية الردّ على اغتيال «أبو نعمة»: العدو إستنفر غرباً والمقاومة ضربت شرقاً







الديار: وفود امنية تحج الى بيروت... وماذا عن تحرك هوكشتاين؟!

مساع اميركية ــ فرنسية لضبط التصعيد وتسليم بترابط غزة والجنوب

اللواء: اشتعال جبهة الجنوب يتصاعد وحزب الله يلوِّح بمهاجمة مواقع جديدة

دخول مسيحي على خط الحرب وجعجع لجلسة نيابية وباسيل لرفع السقف والخارجية في الناقورة



الجمهورية: واشنطن: نشترك وباريس في حل دبلوماسي

لقاء باريس تنفيذ لإستراتجية ماكرون بايدن



البناء: ارتفاع فرص التوصل إلى اتفاق غزة… وجيش الاحتلال: لوقف الحرب بأي ثمن المفاوضات تستأنف اليوم في الدوحة… ومرحلة وقف نار وتفاوض بين مرحلتين ردّ المقاومة: قصف عمق الشمال بمئات الصواريخ وعشرات الطائرات المسيّرة



النهار: التصعيد يعزّز التخوّف الأميركي - الفرنسي من الحرب



l'orient le jour: Un réformiste vs un ultraconservateur : les enjeux du second tour de la présidentielle



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: انتعاش الآمال بالتوصل إلى اتفاق هدنة بغزة بعد رد «حماس»

مسؤول إسرائيلي: هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن



الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: مبادرة متوقعة لـ «الخُماسية» تتضمن مشاورات ولا تصل إلى حوار يسبقها اتفاق على مرشحين للرئاسة

ضغط إسرائيلي بسلاح الاغتيال و«الحزب» يمسك بـ «مفاتيح المواجهة» عبر توازن الردع