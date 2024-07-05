8 قتلى على يد تنظيم «داعش» في وسط سوريا

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الشرق الأوسط السعودية: قُتل 8 أشخاص بينهم راعيان للأغنام، في منطقة صحراوية في وسط سوريا على يد تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وأحصى المرصد «مقتل ستة عناصر من الدفاع الوطني إثر وقوعهم بكمين مسلح لعناصر خلايا تنظيم داعش مساء» الأربعاء، وذلك أثناء «توجههم للبحث عن أحد رعاة الأغنام بعد اختطافه من قبل التنظيم» قبل أن يقتله.

وكان راعٍ آخر قضى مساء الأربعاء، بهجوم «بالأسلحة» شنّه التنظيم في المنطقة، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأضاف المرصد أن حصيلة الهجوم بلغت «6 من عناصر من الدفاع الوطني و2 من رعاة الأغنام».