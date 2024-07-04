living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ماذا حملت لقاءات باريس؟ وماذا يعني ردّ المقاومة ميدانياً وسياسياً؟

4
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل


تعليقاً على لقاء الموفد الفرنسي جان-ايف لودريان والموفد الاميركي آموس هوكستين في باريس، أكد مصدر ديبلوماسي للـtayyar.org أن اللقاء لم يكن موفقاً، ولم يخلُ من التشنّج بين الجانبين بحسب ما رشح من معطيات لأن الأميركيين واضحون بأنهم لا يريدون أن يعطوا دوراً مهمّاً لفرنسا في لبنان لأكثر من سبب، والفرنسيون يعتبرون أن الأميركيين لا يملكون ورقة أساساً، والجهد المبذول في الملف اللبناني هو جهدهم مع أنه لم يُثمر نتائج حتى الآن.
وكذلك يضيف المصدر لموقعنا "إن لقاء هوكستين والمسؤولة عن الملف اللبناني في الاليزيه آن كلير لو جاندر لم يكن موفقاً أيضاً، وذلك للأسباب عينها".
وبينما تحدثت المعطيات عن محاولات لدمج الخطتين الفرنسية والأميركية للوصول الى أرضية مشتركة يبنى عليها لوضع خارطة طريق موحدة، قال المصدر الديبلوماسي إن الجهود يجب أن تنصبّ على موقف المقاومة من المرحلة الثالثة من الحرب، التي يجب ان تُنتج هدوءاً معيّناً على الجبهة الجنوبية، مع أن مسؤولين مستَطلعين في حزب الله من قبل موفدين وسطاء، لم يجيبوا أبداً عن هذه النقطة بالتحديد، خصوصاً أن المحاولات تصطدم باستمرار العدو الاسرائيلي بالاغتيالات.
وفي هذا الاطار أكد مصدر رفيع في حزب الله للـtayyar.org أن ما نفّذته المقاومة هو في إطار الرد على عملية اغتيال القائد الميداني في المقاومة "أبو نعمة" وردع اسرائيل عن ارتكاب المزيد من الاغتيالات، الا أن الأمر لا يأتي في إطار الانزلاق الى حرب شاملة.

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   