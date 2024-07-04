بحضور 1400 معلم...مؤتمر لرابطة المدارس الإنجيليَّة في لبنان و هذه اهدافه

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تحت عنوان Bridging the Gap” " (NEC2024) سيُعقد المؤتمر الوطني التربوي الثاني على مدى ثلاثة أيام من 31 تشرين الأول إلى 2 تشرين الثاني 2024، في مدرسة برمانا العالية BHS.

يهدف هذا الحدث إلى معالجة قضايا التعليم المعاصرة، بما في ذلك التعلُّم غير المكتمل، والفجوات التعليميّة، ودمج والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ في التعليم، وتعزيز التعليم الاجتماعيّ والعاطفي (SEL)والصحّة النفسيّة، بالإضافة إلى تطبيق أساليب التدريس الفعالة والدمج.

وسيشهد المؤتمر مشاركة متحدِّثين بارزين من لبنان وخارجه، حيث سيتناولون مواضيع مهمّة في المحاضرات وورش العمل. وسيُخصَّص حيّز كبير من المؤتمر للاستفادة من المناهج المتاحة في المدارس الإنجيليّة مثل الشهادة الفرنسيّة في الثانوية الإنجيليّة الفرنسيّةCPF ، والشهادة الدوليّة IB المتاحة حاليًّا في CTI وBHS ومدارسEastwood ، والشهادة الإنكليزية IGCSE المطبّقة مثلًا في المدرسة اللبنانية الإنجيليّة في اللويزة ومدرسة برمانا العالية BHS. وسيبحث الحضور في قضيّة الامتحانات الرسميّة في لبنان والفاقد التعليميّ، وتطوير المناهج، وجودة التعليم.

خلال الإعلان عن هذا المؤتمر، أعرب أمين عام رابطة المدارس الإنجيليّة د. نبيل قسطه عن تقديره للشراكة مع مدرسة برمانا العالية، مؤكِّدًا أنَّ تعاون المؤسّسات التعليميّة الرائدة يساهم ليس فقط في إنجاح هذا المؤتمر، ولكن يساهم بشكل فعّال في إيجاد حلول لمشاكلنا والتخطيط للمستقبل. وشجّع على تبنّي الاعتماد Accreditation في المدارس كما جرى في معظم المدارس الإنجيليّة، وأضاف: "إنَّ الاعتماد يُحسِّن الجودة التعليميّة ويُعزِّز الثقة والمصداقيّة في المدارس، كما يوفّر إطارًا للتقييم والتحسين المستمرَّين. كما أنَّ الاعتماد يساهم في تسهيل انتقال الطلاب إلى التعليم العالي ويضمن استعدادهم الأكاديميّ".

من جانبه، أعرب ديفيد جراي، مدير مدرسة برمانا العالية BHS، عن سعادته لاستضافة هذا المؤتمر، وأكّد على أهميَّة هذه الفعاليات في جمع التربويين لتبادل الأفكار والخبرات وتجاوز الحواجز، معربًا عن تقديره لفرصة التعاون مع جميع المدارس الإنجيليّة ومدارس السان جورج.



وأشار رئيس الرابطة، د. جورج رحباني، إلى أهمية التعاون بين التربويين، معلناً عن تشكيل لجان للتنظيم والتخطيط لمواضيع المؤتمر. كما حثّ على الاستفادة من هذه الفرصة المميَّزة لتبادل الأفكار والتعلُّم والعمل معًا للارتقاء بالتعليم في لبنان.