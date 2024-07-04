الكونسرفتوار الوطني استأنف امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024

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أفاد المعهد الوطني العالي للموسيقى، في بيان ، انه “بناءً على المادة 23 فقرة ب8 من المرسوم رقم 9806/2013 والتي تُنيط برئيس الكونسرفتوار، بصفته رئيساً لمجلس الادارة و مديراً عاماً للمعهد، صلاحية تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام، وبعد التداول مع وزير الوصاية القاضي محمد وسام المرتضى، أصدرت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس مذكرة تقضي باستئناف إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024 لطلاب الكونسرفتوار، لكافة اختصاصات الآلات والغناء والمواد الثانوية الإلزامية في قسمَي الموسيقى الشرقية والغربية، بدءاً من نهار الجمعة 5 تموز ولغاية نهار الأربعاء 31 تموز ضمناً، في المركز الرئيسي في بيروت.



ولمناسبة إعلان “طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤”، واستثنائياً لهذا العام الدراسي حصراً، ستجرى امتحانات ال piano ensemble وامتحانات السنة المنهجية الرابعة وما فوق لفروع الشمال، حصرياً في فرع طرابلس، وذلك متابعةً لحدث “طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤”، التي يواكبها الكونسرفتوار تمهيداً لمشاريع ثقافية موسيقية خاصة بالمناسبة يتم التحضير لها”.