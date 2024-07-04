living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكونسرفتوار الوطني استأنف امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024

4
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد المعهد الوطني العالي للموسيقى، في بيان ، انه “بناءً على المادة 23 فقرة ب8 من المرسوم رقم 9806/2013 والتي تُنيط برئيس الكونسرفتوار، بصفته رئيساً لمجلس الادارة و مديراً عاماً للمعهد، صلاحية تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام، وبعد التداول مع وزير الوصاية القاضي محمد وسام المرتضى، أصدرت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس مذكرة تقضي باستئناف إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024 لطلاب الكونسرفتوار، لكافة اختصاصات الآلات والغناء والمواد الثانوية الإلزامية في قسمَي الموسيقى الشرقية والغربية، بدءاً من نهار الجمعة 5 تموز ولغاية نهار الأربعاء 31 تموز ضمناً، في المركز الرئيسي في بيروت.


ولمناسبة إعلان “طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤”، واستثنائياً لهذا العام الدراسي حصراً، ستجرى امتحانات ال piano ensemble وامتحانات السنة المنهجية الرابعة وما فوق لفروع الشمال، حصرياً في فرع طرابلس، وذلك متابعةً لحدث “طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤”، التي يواكبها الكونسرفتوار تمهيداً لمشاريع ثقافية موسيقية خاصة بالمناسبة يتم التحضير لها”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   