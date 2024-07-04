طلب من القاضية إسكندر إلى الاستئناف في ملف "رياض سلامة"

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كلّف القاضي أيمن عويدات، بتاريخ 24/6/2024، الغرفة الثانية من محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضية زلفا الحسن كهيئة اتهامية لمتابعة الملف رقم 491/2023 المتعلّق بدعوى الدولة اللبنانية ضد المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد أن رفعت محكمة الاستئناف برئاسة القاضية رنده حروق وعضوية المستشارين اميل شهاب وأدلين صفير، يدها عن النظر بالملف بسبب تقديم وكيل سلامة دعوى مخاصمة بحقها، وقد تقدم سلامة لاحقاً وبتاريخ 25/6/2024، أي بعد صدور قرار التكليف، بدعوى مخاصمة بحقها وبحق المستشارات لمى أيوب ونانسي كرم و لارا كوزاك، وذلك لاتخاذهم القرار بالتاريخ المشار اليه أعلاه بوضع اليد والنظر في الملف 491/2023 سنداً الى قرار التكليف الصادر عن الرئيس أيمن عويدات والذي يتضمن تجاوزاً لحد السلطة