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بو حبيب دعا كندا إلى استخدام نفوذها لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة

4
JULY
2024
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبد الله بو حبيب، خلال زيارته الرسمية إلى كندا، نظيرته الكندية ميلاني جولي، "في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تداعيات الحرب على غزة ولبنان".

وشكر الوزير بو حبيب الوزيرة الكندية على زيارتها إلى لبنان في شهر أيار الماضي، وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه كندا للبنان، مشدّداً على "أهمية تعزيز هذا التعاون في هذه الأوقات الصعبة التي تمرّ بها المنطقة ولبنان". وأكّد "الحاجة الملحّة لدعم قوات اليونيفيل والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (٢٠٠٦)، ودعم الجيش اللبناني". كما طلب من كندا "استخدام نفوذها وعلاقاتها مع الدول المؤثرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والحؤول دون توسّع الحرب."
وتم خلال اللقاء "مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه كندا ضمن مجموعة السبع الكبار"، حيث دعا الوزير بو حبيب كندا إلى "استخدام نفوذها لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة، ومن ثم العمل على حلّ شامل للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

بدورها، أكدت الوزيرة جولي "التزام كندا بدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة والعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف".

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