وفد من اتحاد نقابات الافران زار المدير العام للاقتصاد : اتفاق على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز

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زار وفد من من "اتحاد نقابات الأفران" في لبنان، المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، ضم: رئيس الإتحاد النقيب ناصر سرور، نقيب البقاع عباس حيدر، أمين سر "الاتحاد" نعيم الخواجة، أمين صندوق الاتحاد محمد شعلان ومسؤول العلاقات الشيخ رمزي الاحمدية.

وثمن الوفد، بحسب بيان، "الجهود التي يقوم بها الدكتور محمد ابو حيدر من ناحية ضبط الاسعار ومعالجة الملفات والشكاوى التي تبلغ بها الوزارة في القطاعات الاقتصادية كافة، وبخاصة الأفران.

واتفق الاتحاد مع الدكتور ابو حيدر على ضبط سعر ووزن ربطة الخبز، كما هو وارد في تسعيرة وزارة الاقتصاد حرفا وروحا ونصا في صالات الأفران على أن يسطر محاضر في حق كل من يبيع أي ربطة خبز لم يصدر قرار فيها عن الوزارة داخل صالات الأفران وفي السوبرماركت والمحال ويحال الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه وحق فرنه".



وختاما،أكد رئيس الاتحاد "التعاون المطلق مع وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لتطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين".