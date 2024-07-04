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بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان

4
JULY
2024
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توافرت معطيات حول قيام مجهول بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في العديد من مناطق جبل لبنان.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويته، وهو المدعو: س. د. (مواليد عام 1986، سوري) وهو مطلوب للقضاء.

بتاريخ 26-06-2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة عين الرمانة أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "هاوجو" من دون لوحات والتي تبيّن أنها مسروقة، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط:

-10  طبات بلاستيكية مدوّن عليها VIP بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /4/غ
-4 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنة الواحدة حوالي /3،8/ غ
-3 طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي /4،5/ غ
-هوية مزوّرة عليها رسمه الشخصي، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لصالح أحد التجار على متن الدراجة التي أوقف على متنها في العديد من مناطق جبل لبنان منها: الدورة، وبرج حمود، وعين الرمانة، وذلك مقابل /50/ دولارًا أميركيًّا عن كل يوم عمل. واعترف أنه قام بتزوير البطاقة لدى أحد الأشخاص في بلدة بريتال.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.

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