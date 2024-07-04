الحزب نعى أحد عناصره: دمرنا أجزاء من موقع رويسات العلم واستهدفنا موقعي المرج والبغدادي بصواريخ بركان

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أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:55 من صباح يوم الخميس 04-07-2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة ‏مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

ولفت في بيان آخر إلى أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024‌‎ ‎ موقع ‏المرج بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".

إلى ذلك، أكّد الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 04-07-2024‌‎ ‎ موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي أحمد شريم "حيدر" مواليد عام 1996 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".