القناة 12: مازلنا أمام تطور محدود وتحت السيطرة على الحدود مع لبنان!

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قالت القناة 12 عن مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس، وإثر هجوم جزب الله على شمال ردًّا على الاستهداف في صور أمس، إنّه مازلنا أمام تطور محدود وتحت السيطرة على الحدود مع لبنان.

وأضافت القناة 12 أنّ "سلاح الجو بدأ بشن غارات على مواقع مختلفة في لبنان".

وكان حزب الله صباح اليوم قد أعلن أنّه قصف بأكثر من 200 صاروخ ثكنات إييلايت وكاتسافيا وغاملا ويردن وقاعدة نفح.

وقال مصدر في حزب الله للجزيرة: "أطلقنا أكثر من 250 صاروخا منذ يوم أمس ردا على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر."

وأفادت "الجزيرة" عن نقل جنود جرحوا إثر قصف من لبنان على مركبتهم جنوب سهل الحولة إلى مستشفيات صفد وحيفا جوا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن قتيل وجرحى في الهجمات على الجولان.