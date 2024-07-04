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"منخفض جوي محدود الفعالية"...

4
JULY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الساحل الشمالي والجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتكاثف الغيوم مساء وتكون الأجواء ليلا لتساقط أمطار خفيفة شمال البلاد.
وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  طقس صيفي حار نسبيا على الجبال وفي المناطق الداخلية حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الجمعة، حيث بشكل تدريجي فتعود ضمن معدلاتها الموسمية يوم الجمعة، ودونها يوم السبت تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز غرب تركيا، ومن المتوقع عودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32 ، طرابلس بين 23 و 31 ، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الساحل الشمالي والجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، تتكاثف الغيوم مساء وتكون الأجواء ليلا لتساقط أمطار خفيفة شمال البلاد.
السبت:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة شمال البلاد، كما تنشط الرياح أحيانا.
الأحد:  غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وعودة درجات الحرارة إلى الإرتفاع مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة أحيانا.
-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 17 إلى 34 درجة. 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15  و 40 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %
-حال البحر:   مائج إجمالا، حرارة سطح الماء:   28 درجة 
-الضغط الجوي:  757 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5،32
-ساعة غروب الشمس:   19،53

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