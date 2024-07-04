حركة التواصل تتكثف على خط بكركي والمجلس الشيعي...

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تتكثف حركة التواصل على خط البطريركية المارونية والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، حيث استقبل نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس امس، المطران بولس مطر والوزير السابق وديع الخازن موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، وجرى التباحث في القضايا والشؤون الوطنية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال الخطيب: «نحن في المجلس نعتبر انّ اللبنانيين أخوة وشركاء في الوطن، والمسلم مسؤول عن حفظ أخيه المسيحي كما المسيحي مسؤول عن حفظ أخيه المسلم». وقال المطران مطر: «كان لقاءً أخوياً وجيداً جداً، نحن وأنتم أيها الاخوان لنا علاقات تضرب عميقاً في التاريخ وفي الجغرافيا في لبنان، وهذه ثوابت ستبقى، والعلاقة بيننا هي علاقة مستمرة وقوية».

وعلمت «الجمهورية» من مصادر تابعت اللقاء، أنّ لقاء مطر- الخطيب أسهم في تبريد الأجواء وعودة التواصل المباشر، واكّد الجانبان حرصهماعلى العيش المشترك كما ينادي قداسة البابا، لانّه من دون هذا التعايش لا وجود للبنان ولا لمسيحييه.

لكن المعلومات، اكّدت انّه لم يحصل اتفاق على لقاء بين نائب رئيس المجلس والبطريرك الراعي في وقت قريب، حيث لا لزوم لذلك طالما انّ الامور عادت الى مجاريها ولكن لا شيء يمنع اللقاء لاحقاً.