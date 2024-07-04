living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة تواصل الهروب من استحقاق الرواتب!

4
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تواصل الحكومة اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والترقيع كي لا تقرّ أيَّ تعديل على سلسلة الرتب والرواتب. فعلى وقع مطلب العاملين في القطاع العام بتنفيذ التعهدات وتقديم تصوّر لزيادة الرواتب، لم يرشَح أي جديد عن اجتماع لجنة «إعادة الانتظام للقطاع العام» الذي عُقد أول من أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، (اللجنة تضم وزير المالية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام المالية)، إذ إنه بحسب معلومات «الأخبار»، طلب مجلس الخدمة المدنية مهلةً إضافيةً لدراسة «الزيادة الموضوعية على الرواتب»، لأنّ الحكومة قامت بإدخال عدد جديد من الموظفين إلى أسلاكها العسكرية والأمنية والإدارية، ما أدّى إلى تغيير في احتساب كتلة الرواتب والأجور، وبالتالي يجب إعادة دراسة الوضع المالي للدولة من البداية. ويذكر أنّ مجلس الخدمة المدنية غير مقتنع بتقديم سلسلة رتب ورواتب جديدة قبل إعادة كتابة التوصيف الوظيفي للموظفين.وفي كلمة موجّهة إلى العاملين في القطاع العام، وصف النقابي محمد قاسم الاجتماعَ الحكومي بـ«محاولة الالتفاف على المطالب»، محذراً من «اتكال الحكومة في الزيادات على العلاوات والمساعدات التي ينتهي مفعولها مع أول قرار حكومي بإلغائها، أو عند خروج الموظف إلى التقاعد»، ورفض «التعامل الكيدي مع المتقاعدين ومنع الزيادات، ما أدى إلى انخفاض المعاش التقاعدي من 85% إلى أقل من 40% من آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل تقاعده».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   