الأنباء الكويتية: إنكسرت معادلة "الجيش الإسرائيلي لا يقهر"

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الأنباء الكويتية: تحدثت معلومات لـ«الأنباء» عن إعادة النظر في «قواعد الاشتباك» بين إسرائيل و«حزب الله»، ضمن سقف الوتيرة المنخفضة.

وتناولت «سقوط صورة إسرائيل الدولة القادرة بين 1967 إلى ما قبل يوليو 2006، على فرض شروطها كاملة، انطلاقا من رسم صورة الجيش الإسرائيلي كجيش لا يقهر، وقد انكسرت هذه المعادلة، من دون ان تسقط صورة القوة الأعظم عن إسرائيل، الا ان الأخيرة باتت غير قادرة على فرض شروطها.

وبدا واضحا ان الحرب الحالية قد تستمر بمعارك قد لا تتوقف، من دون بلوغها حدة في التصعيد». وبحسب المعلومات أيضا، «انه لا وصول إلى هدنة كاملة في غزة».