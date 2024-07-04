أعداد الوافدين الى تزايد.... معظم الرحلات الى لبنان حتى١٥ اب محجوزة بالكامل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ابدى خبراء اقتصاديون ارتياحهم لحجم اعداد المغتربين الذين قدموا الى لبنان لتمضية عطلة الصيف، مما يدخل الى خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات وتوفير الاف فرص العمل.

وتحسين الحركة التجارية في كل المرافق. وابدى هؤلاء الخبراء ارتياحهم ايضا إلى حجم المهرجانات الصيفية في المناطق والقرى والحضور الواسع من مختلف الاعمار رغم الاوضاع الامنية غير المستقرة والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، مما حرم أهالي الجنوب وقسما من مناطق البقاع من هذه الاجواء.

واشار هؤلاء الى غرف سوداء معروفة الاتجاهات تتولى بث الشائعات وعمليات التهويل عن ضرورة مغادرة لبنان، ونسب هذه التحذيرات الى سفارات هذه الدول، وتبين انها غير صحيحة ومضخمة بمعظمها من اجل ضرب القطاع السياحي ومحاصرة الدولة، وهذا يفرض على الأجهزة الأمنية التحرك لملاحقة هؤلاء، علما ان معظم الرحلات الى لبنان حتى١٥ اب محجوزة بالكامل ولم يتم الغاء اي حجوزات، وهناك اعداد لا بأس بها من السياح المصريين والعراقيين والمغاربة والتونسيين وبعض الدول الاوروبية.