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شو الوضع؟ متابعة لبنانية للقاء هوكشتاين - لودريان على وقع تصعيد إسرائيلي في الجنوب... "لبنان القوي" يتابع الملفات الإقتصادية المستقبلية

3
JULY
2024
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تبقى الأنظار اللبنانية مسلطة على الجنوب وجبهته المشتعلة. فالسباق يبقى قوياً بين المساعي الدولية للتهدئة، وبين حسابات التصعيد لدى الحكام الإسرائيليين الذين لا هم لهم سوى تسعير الحرب إزاء أزمة تداعيات ما بعد "٧ تشرين"

وفي سياق التحركات والمساعي، يتابع اللبنانيون اللقاء المتوقع بين آموس هوكشتاين وجان إيف لودريان في باريس، والذي من المتوقع أنْ يناقش في العمق كيفية التوصل إلى تهدئة على الحدود الجنوبية، خاصة وأن اللقاء سبقته حركة دبلوماسية غربية قوية طرقت أبواب حزب الله في الضاحية، سعياً لاستكشاف فرص خفض التصعيد.

لكن ميدانياً، كانت إسرائيل توسع من دائرة عدوانها، والتي طالت اليوم الأربعاء قائداً بارزاً في صفوف المقاومة وهو محمد نعمة ناصر في صور. وسرعان ما أتى الرد من خلال ضربات صاروخية كثيفة طالت شمال إسرائيل والجولان المحتل.

وعلى الخط الداخلي، يواصل التيار الوطني الحر وتكتّل "لبنان القوي" متابعة الملفات المالية والإقتصادية، وخاصة تلك التي تطال مستقبل الحلول للأزمات. وفي هذا الإطار أعلن عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب سيزار ابي خليل، انه عقدت اليوم "أولى الجلسات لدرس اقتراح القانون الذي قدمه التكتل والرامي الى انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها".

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