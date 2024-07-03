المقاومة تستهدف 3 مواقع لقوات العدو في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 03-07-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الأربعاء 03-07-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الاربعاء 03-07-2024، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.