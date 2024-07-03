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موضوع النزوح السوري في قضاء زغرتا...محور اجتماع في مكتب قائمقام القضاء

3
JULY
2024
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عقد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، اجتماع خصص لمتابعة موضوع النزوح السوري في القضاء، استكمالا للاجتماعات السابقة التي تعقد في هذا الخصوص.

شارك في الاجتماع إلى الرافعي، ممثل رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض المحامي نعيم خوري، ممثل النائب طوني فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس، ممثل النائب ميشال الدويهي يوسف الضعيف، ممثل النائب السابق إسطفان الدويهي الفرد زيدان، ممثل النائب السابق سليم كرم توفيق مرعب، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير، رؤساء بلديات: علما ايلي عبيد، مجدليا جومانه بعيني، مرياطه محمد عجاج، الفوار محمد خضر وكفرزينا تادي نادر، ممثل رئيس بلدية زغرتا اهدن انطونيو فرنجيه المهندس فادي القس حنا.

ومن الأمنيين حضر مساعد قائد سرية درك زغرتا المقدم ايمن حجازي، آمر فضيلة درك زغرتا المقدم داني الحداد، رئيس مكتب مخابرات الجيش في زغرتا الرائد ربيع الصباغ، رئيس مكتب امن عام زغرتا الرائد جورج مينا ورئيس مكتب المعلومات في زغرتا النقيب جورج الحزوري.

كما حضر عبدالله بو عبدالله ممثلا هيئة "التيار الوطني الحر" في زغرتا، يوسف المقدسي ممثلا منسقية زغرتا في حزب "القوات اللبنانية"، رئيس مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في زغرتا فريد بو فرنسيس، رئيس القسم الإداري في قائمقامية زغرتا شربل نكد، رئيس القسم البلدي في قائمقامية زغرتا مارون صعب ومسؤولة مكتب التنمية في اتحاد بلديات قضاء زغرتا جوان كرم.

وعرض المجتمعون لمراكز التجمعات الكبيرة وأماكن وجود النازحين السوريين في قضاء زغرتا، مع رؤساء البلديات الكبرى في القضاء، التي تحوي النسبة الأكبر من النازحين السوريين، والتي دعتهم الرافعي الى المشاركة في هذا الاجتماع، وقد تم التنسيق معهم لجهة ازالة المخيمات لعدم قانونيتها.

اما بالنسبة الى مراكز التجمعات، فقد طلبت الرافعي اجراء إحصاء بالسرعة المطلوبة وإحالته إلى الخلية الأمنية ليصار إلى اخلائها من النازحين الذين لا يملكون إقامات شرعية.

كذلك عرض كل رئيس بلدية للاجراءات التي يتخذها والصعوبات التي تواجهه في هذه العملية.

وفي الختام تقرر متابعة الموضوع في اجتماعات تعقد لاحقا.

 

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