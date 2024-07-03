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"حقيقة العدو وفشله وعجزه انكشفت"... رعد يعلق على المزاعم الاسرائيلية بمهاجمة لبنان

3
JULY
2024
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لفت رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب محمد رعد، إلى أنّه "إذا كان العدو قد وصل في هذه الآونة إلى الادّعاء والتّباهي الفارغ والمخادع بأنّه سينتقل بعد أسابيع إلى المرحلة الثّالثة، الّتي تعني الإنكفاء عن غزة والخروج من بين التجمّعات السكنيّة فيها والبقاء على محاصرتها، ووقف العمليّات من جانب واحد، فأنا أقول لكم هذا إعلانٌ رسميٌّ مُموّه للفشل الذّريع الّذي وصل إليه العدوّ في تحقيق أهدافه".


وشدّد، خلال حفل تكريمي أقامه "حزب الله" لعنصره مصطفى حسن ياسين، في حسينيّة بلدة كفرتبنيت، على أنّ "حقيقة العدو وفشله وعجزه انكشفت، وبدل أن تُعزَل المقاومة أصبحت ظاهرة تستقطب مؤيّدين ومجاهدين في صفوفها، وباتت تُعبّر عن ضمير الملايين من شعوب عالمنا المستضعف".

 

وأكّد رعد أنّ "قضيّة فلسطين أصبحت القضيّة الأولى، ومحلّ الاهتمام في المنتديات الدّوليّة والشّعبيّة على امتداد كلّ العالم"، مبيّنًا أنّ "الإسرائيلي أصبح منبوذًا حتّى ممّن كانوا يؤيّدونه سابقًا". ولفت إلى أنّ "رعاة العدو الصّهيوني سيأتون لتمويه فشل العدوّ بصفة انتصار، وأنّ مُنتهى مشروع العدو هو الفشل والخيبة والإحباط والمزيد من الكذب".

وتساءل: "العدوّ الّذي يتخبّط جنوده وضبّاطه، كيف له أن يتهدّد لبنان بحرب؟ هو يهوّل بالحرب علينا من أجل أن يُغطي فشله الّذي سيُجبَر عليه في غزة".

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