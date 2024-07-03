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"لبنان سيكون جحيماً"... تصريح ايراني "لافت"!

3
JULY
2024
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اعتبر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، أنّ "إسرائيل لن تحصد سوى الفشل والخسارة في قطاع غزّة".

وقال، خلال تصريحٍ له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: "إسرائيل تحاول أنّ تُعوّض خسائرها من خلال دخولها في ساحة حرب أخرى"، في إشارةٍ منه إلى لبنان.

كما شدد باقري كني على أنّ "لبنان سيكون جحيماً بلا عودة للاسرائيليين"، لافتاً إلى أنّ "المقاومة في لبنان لاعبٌ نشطٌ وفعال عملياً وميدانياً ودبلوماسياً، ولعبت دوراً خلاقاً شكّلت ردعاً للأعداء".

وقبل أيام، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إنّ كل الخيارات ستكون مطروحة في حال شرع الجيش الإسرائيلي في عدوان عسكري شامل على لبنان، مضيفةً أنّ "إحدى الخيارات المطروحة هي مشاركة محور المقاومة بشكلٍ كامل في حال اندلاع حرب قاسية ضد لبنان".


وأيضاً، بعث الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، رسائل واضحة إلى قيادة الجيش الاسرائيلي و"جيشه"، مفادها أنّ التهديد بتوسيع الحرب "لا يُخيفنا"، لافتاً إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي وسيده الأميركي يعلمان بأنّ شنّ الحرب على لبنان سيحمل تداعيات على المنطقة والإقليم".

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