living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس بلدية صيدا جال في منطقة التعمير – عين الحلوة واطلع على حاجاتها

3
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع في منطقة التعمير – عين الحلوة في صيدا وذلك للإطلاع على حاجاتها، وعلى الخطوط العريضة للدراسة المعدة لمشروع تنميتها بعنوان " حارتنا" بإشراف المجلس النروجي بالتعاون مع هيئات دولية ومحلية .

ورافق الدكتور بديع قائد شرطة بلدية صيدا المفوض بدر القوام وعديد من الشرطة.

بداية زار بديع مركز بلدية صيدا في التعمير ،والتقى رئيسه أحمد الشامية في حضور مدير مكتب النائب الدكتور اسامة سعد طلال أرقدان، وممثلين عن المجلس النروجي وعن لجان المنطقة.

بعدها كانت جولة مشتركة في محلة التعمير – عين الحلوة حيث إطلع ميدانيا على ما تضمنته الدراسة من إحتياجات لصيانة المباني والطرق ووقف تسرب مياه الشرب في أحد الأحياء، وأيضا إلى تأهيل الملاجىء والحاجة لصيانتها وشفط المياه المتجمعة بداخلها وغيرها من الأمور الضرورية.واختتمت الجولة بتفقد حديقة الشهيد معروف سعد العامة.

 

بديع

وقال بديع اثر جولته : كانت لنا جولة تفقدية لمنطقة التعمير – عين الحلوة والتقيت ممثلين عن المجلس النروجي ، حيث كنت إجتمعت معهم قبل نحو شهرين في البلدية وتم إختيار مشروع التعمير لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والتنمية لبعض الأبنية والمرافق والطرق والأحياء فيه.

وجولتي اليوم هي للإطلاع ميدانيا على المنطقة وعلى المشاكل التي تعاني منها ، تحضيرا لإجتماع عملي مشترك في هذا الصدد. كما إستمعت لكل المطالب البلدية خصوصا من رئيس المركز وعمال البلدية، والمعدات التي يحتاجونها . وقمت بتأمين هذه المعدات، وإن شاء الله سترسل لهم صباح الغد لتكون بتصرفهم في مركز البلدية لخدمة المنطقة الآهلة بالسكان".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   