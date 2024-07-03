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الحرارة تتخطى معدلاتها في الأيام المقبلة!

3
JULY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم غد الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة  يوم السبت وتصبح دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب التركية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و  34 درجة .

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس:  غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة:  غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل.
السبت:  غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55  و 80 %
-حال البحر:  مائج إجمالا، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
-الضغط الجوي:   755 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,32
-ساعة غروب الشمس:  19,53

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