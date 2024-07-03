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"الأمـن" يوقف الرأس المدبّر لإحدى أخطر عصابات السرقة والسلب

3
JULY
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات، وعمليات سلب بقوّة السّلاح، في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان. وقد انتشرت فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق قيامهم بالعمليات المذكورة".

وأشار الى، ان "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتهم، ومن بينهم الرأس المدبر وهو المدعو: ع. ق. (مواليد عام 1999، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، ونشل، ومخدرات، وإطلاق نار. وبتاريخ 28-06-2024 وبعد رصد ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بعملية نوعية في محلة الجناح. وبتفتيشه، تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط و /10/ طلقات صالحة للاستعمال، وأدوات تستخدم في عمليات سرقة الدراجات، وحبة مخدِّرة لون أبيض، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي. بالإضافة إلى درّاجتَين آليّتين نوع "JR" دون لوحات، مسروقتَين من محلّتَي الكولا والشويفات: الأولى لون اسود، والثانية لون أبيض".

ولفت البلاغ الى، ان "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤُّسه عصابة نفّذت مئات عمليات سرقة الدراجات الآليّة من العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها: البربير، والاشرفية، والحمرا، والرملة البيضاء، والجميزة، وكورنيش المزرعة، والجناح، وجونية، وخلدة، وبشامون، وعرمون، والشويفات، والحدث، وبعبدا، والحبتور والمتن، وبيعها في محلة صبرا. كما اعترف بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح، منها عملية سلب دراجة آلية من شخصين في محيط الـ "BHV"، بعد إطلاق النار عليهما". 

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".

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