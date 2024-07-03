ماكرون لنتنياهو: لتهدئة الجبهة اللبنانية وعدم إطلاق عملية جديدة في خان يونس!

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة منع اشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات.

وشدد ماكرون على أهمية منع التطورات الخطرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وحض نتنياهو على عدم إطلاق عملية جديدة قرب خان يونس ورفح في قطاع غزة، محذراً من تفاقم الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية الكارثية.

يأتي ذلك في وقتٍ أفاد فيه تقرير إسرائيلي بأنّ “جيش” العدو يعتزم خلال الأيام المقبلة، إنهاء عمليته العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزّة، والتي يشنّها منذ نحو شهرين، وكذلك إنهاء الحرب على قطاع غزّة بشكلها الحالي.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنّ ذلك يعني الانتقال إلى مرحلة المداهمات والاقتحامات المُركّزة والمحددة المصحوبة بهجماتٍ جوية.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّه مع إنهاء العملية في رفح، ستتوجه “إسرائيل” عملياً لخوض مفاوضاتٍ على تسوية مع حزب الله في لبنان بوساطة أميركية.