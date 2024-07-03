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نقيب الصيادلة يتحدّث عن "رسائل التهديد"!

3
JULY
2024
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أكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم في حديث لـ”الديار” أن “الحملة الإعلامية عليه هي استكمال لحملة تهديد سبقتها، تلقيتها من صاحب شركة “Fresh Farma”، على أثر التعميم الصادر من نقابة الصيادلة بمنع صرف منتجات هذه الشركة، إنفاذاً لقرار القاضية جويل أبو حيدر”.

وأضاف سلّوم “لم تقف رسائل التهديد، التي أصبحت بعهدة القضاء المختص، عند هذا الحد فقط، بل شملت حملة التحقير والذم على القاضية المذكورة، ورسالة ابتزاز مفادها “إذا لم تتراجعوا عن التعميم الصادر قبل الساعة 12 سنقوم بحملة شعواء عليكم”.

وتابع: “وبالفعل، بعد ساعتين بدأ كم من مقالات السّباب والشتائم ينهال عبر موقع إلكتروني لتتناقله مواقع إلكترونية أخرى.» واكد «تقدّمنا بشكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة، وهذه المقالات أقحموها بانتخابات رئاسة «الرابطة المارونية» لأسباب أعرفها، والتي ساكشف عنها لاحقاً”.

وأوضح سلوم أن “النقابة ليست طرفأً في الصراع، الذي نشأ بين إحدى الصيدليات وشركة الأدوية والتغذية، والتي دانها القضاء مؤخراً بتوزيع طعام منتهي الصلاحية وفاسد للرضع والأطفال، وإنّما قدّمت إخباراً بالتحقيقات التي أجراها القضاء المختص تاركاً الحكم له”.

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