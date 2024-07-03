وقت مستقطع مفتوح على كل الاحتمالات..!

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تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم لمتابعة لقاء المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين مع المبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، وما قد ينتج عن هذه المباحثات على صعيد الجبهة المفتوحة في الجنوب، حيث لا زالت الولايات المتحدة تسعى للتهدئة لأنها لا تُريد حرباً إقليمية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية بأشهر أو أسابيع قليلة، وتتلاقى معها فرنسا التي تُريد منع الحرب أيضاً لتحقيق خرق سياسي خارجي في ظل الضغوطات التي يتعرّض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخلياً.

أما في الجنوب، فإن الوضع على حاله، العدوان مستمر والرد أيضاً، وقد استشهد يوم أمس مزارع لبناني، فرد "حزب الله" بقصف كريات شمونة بصواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى مواقع إسرائيلية أخرى، فيما التهديدات العبرية على حالها أيضاً.