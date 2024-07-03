living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 مليارات دولار صافي تحويلات الاغتراب!

3
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحسب أحدث أرقام منظمة «شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية» (Knomad)، بلغ حجم صافي التحويلات إلى لبنان نحو 31% من الناتج المحلي في 2023، أي ما قيمته 5 مليارات دولار. ونتج هذا الصافي من تحويلات وافدة إلى لبنان بقيمة 6.69 مليارات دولار مقابل تحويلات خارجة بقيمة 1.7 مليار دولار. وبحسب Knomad تمثّل التحويلات أكثر من 80% من إجمالي تدفقات الموارد الخارجية «ما يسلّط الضوء على أهمية تأثير المغتربين اللبنانيين على الاقتصاد الكلي للبلاد».تحت تأثير الأزمة الاقتصادية، أصبحت التحويلات تُشكّل مصدراً أساسياً للحركة الاقتصادية اللبنانية. بشكل عام، يعاني لبنان منذ بداية العقد الماضي من مشكلة العجز الثنائي، وهو العجز في الحساب الجاري والعجز في المالية العامّة. وهذا الأمر يجعل البلد بحاجة ماسّة إلى التدفّقات الرأسمالية، بما أنه يعاني من عجز في التدفقات الناتجة من الحركة التجارية. كان القطاع المصرفي يؤمّن حركة تدفقات رأسمالية عبر جذب الودائع بالعملات الأجنبية من الخارج، لكن هذا الأمر توقّف بعد بداية الحرب السورية في 2011، وهو ما أسهم في بدء العجز في الحساب الجاري، وفي نهاية الأمر انفجار الأزمة في عام 2019.
بشكل عام، يعتمد لبنان الآن على ثلاثة مصادر للتدفقات الرأسمالية؛ التحويلات، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة الإنمائية الرسمية. وقد عانى لبنان منذ بداية الأزمة من انخفاض ضخم في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ انخفض من نحو 2.6 مليار دولار في عام 2018 إلى نحو 50 مليون دولار فقط في عام 2023، بحسب أرقام Knomad. أما المساعدات الوافدة من الخارج، فقد أصبحت مقتصرة على المساعدات القادمة للنازحين السوريين، وبعض المساعدات الصغيرة لبرامج الغذاء والتعليم في لبنان، إذ لا يتخطّى مجمل هذه المساعدات 1.35 مليار دولار. لذا، أصبح المصدر الأساسي للتدفقات الرأسمالية هو تحويلات المغتربين، الذي أصبح يُشكّل نسبة وازنة من الاقتصاد، وهو ما يقوم عليه الآن.

هذا الواقع، بالتوازي مع انهيار القطاع المالي في لبنان، عزّز انتشار الاقتصاد النقدي، أو ما يُسمّى باقتصاد «الكاش» الذي سهّل توسّع الاقتصاد غير النظامي الذي أصبح يُشكّل نحو 60% من الاقتصاد. بذلك يتّضح دور الهجرة في تشكيل رأس المال الحقيقي في لبنان. صحيح أن الاقتصاد اللبناني كان يعتمد على هذه الهجرة سابقاً، إنما درجة الاعتماد عليها باتت أكبر اليوم، ولا سيما أنه في السابق كان المغتربون يرسلون أموالهم إلى لبنان حيث تودع في المصارف، بينما اليوم باتت هذه الأموال مموّلاً أساسياً للأسر وللانتظام والاستهلاك المستورد، أي إنها أصبحت تُشكّل عصب الاقتصاد اللبناني رغم أن قيمتها لم تزد مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة، إلا أن المصادر الأخرى لرأس المال تبخّرت وبقيت التحويلات كمصدر وحيد.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   